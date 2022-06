5 fantastische dakterrassen ter inspiratie!

Het dakterras op de foto hierboven is er één waar we allemaal van dromen, toch? De prachtige houten meubels, de glazen wand en het zwembad creëren samen een waar paradijs. Laat je door deze foto vooral inspireren om iets soortgelijks te creëren. Houten meubels zijn volop verkrijgbaar. En in plaats van een zwembad, kun je voor een bubbelbad kiezen. Of koop desnoods gewoon een opblaasbaar zwembad dat je in de zomermaanden kunt neerzetten. Binnen no time heb je een dakterras dat bijna net zo mooi is.

