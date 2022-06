5 ideeën met beton voor een moderne tuin

Beton is een materiaal waarmee je vele dingen kunnen bouwen, zowel thuis als om het huis. Je kunt thuis redelijk makkelijk wat beton aanmaken, en de kostprijs voor beton is niet heel erg hoog. Daarnaast is het heel duurzaam, en kun je er mooie dingen van maken. In dit Ideabook hebben we vijf toepassingen van beton in de tuin voor je op een rijtje gezet. Je ziet een betonnen wandelpad, maar ook betonnen decoratie en bloembakken. Lees snel verder om te kijken hoe jij beton in jouw tuin kunt gebruiken!