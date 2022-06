Inspiratie voor een IJsvakantie: Het IJshotel in Jukkasjärvi

Het legendarisch Ice Hotel was het eerste hotel in zijn soort en is het grootste ijshotel in de wereld. Elke winter komen er van over de hele wereld zo’n 50.000 bezoekers om een unieke nacht te kunnen ervaren. Toeristen komen hier om te genieten van de sfeer die er in het landschap aanwezig is. Dit landschap bevindt zich zo’n 200 km ten noorden van de poolcirkel en heeft een magische aantrekkingskracht. Het Ice Hotel wordt beschouwd als een kunstwerk, waardoor de structuur ervan zelfs beschermd is door de Zweedse wet.

Op deze foto kunnen we een werk van Brison Mathieu en Luc Voisin zien, het dateert uit 2014. Het werk stelt een ansichtkaart uit Parijs voor; zo ontdekken we in het werk Montmartre en de basiliek de Sacre Coeur. De gasten die door de gangen van het hotel lopen, en mijlen ver van de Franse hoofdstad zijn, zien toch een glimp van de prachtige architectuur van deze stad, zoals die ons in de ochtend toeschijnt. Het contrast kon niet groter zijn: aan de ene kant Parijs met zijn veelal warme en zachte klimaat, en aan de andere kant de ijsvlakten van de Noordpool.