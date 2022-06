Mehmet Ünal: Symbolische Impressionistische Kunst

Deze vrouw hangt in haar stoel en heeft een aura van verlopenheid om zich heen. Het lijkt wel alsof ze aan lager wal geraakt is. Waarom de vrouw in deze situatie verzeilt is geraakt is niet duidelijk. Opvallend zijn de lades die ook in deze voorstelling openstaan en leeg zijn, waardoor de indruk ontstaat, dat het spreekwoordelijke vat leeg is. Het werk doet denken aan de schilderijen die in de negentiende eeuw gemaakt zijn van het Parijse nachtleven, waar het schilderij: De Absynth Drinkers, door Edgard Degas, een goed voorbeeld van is. Deze portretten lieten ook de teloorgang van het leven zien. Het werk heeft een duistere toon en laat zich in je interieur niet ondersneeuwen. Dit schilderij is gemaakt voor mensen die een donkere vibe in de kunst niet schuwen.