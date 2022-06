Vrolijke Wintercadeaus

Tot slot willen we je graag deze moderne, kleurrijke salontafel laten zien. Hij is ontworpen door mevrouw Clynk en is prachtig in metaal uitgevoerd. De opdruk is Frans en matched perfect met de vaasje die er bovenop staan. Dit soort tafeltjes zijn eigenlijk altijd een hit als het gaat om cadeaus, want iedereen houdt ervan om even zijn kopje thee naast zich neer te zetten, en een bloemetjesmotief misstaat de meeste interieurs ook niet. Door de handige uitschuifconstructie is het eenvoudig om hem neer te zetten. Daarnaast zorgt deze constructie voor een bijzondere stabiliteit en draagkracht. Het ontwerp past erg goed bij sprekende kleuren, zoals het mosterd gele van de bank, maar het is wel mooi als je er een neutrale vloer onder hebt, zodat al die kleurenpracht en decoratiewoede geneutraliseerd wordt.

Tot zover de leuke wintercadeaus! Hopelijk heb je ideeën op gedaan! Veel succes met het zoeken naar dat top cadeau!

