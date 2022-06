Organisch Ontwerp | 100% Made in France

Cicia Hartmann heeft het kunstenaarshart op de juiste plek zitten. Haar werk kenmerkt zich door een visuele, artistieke recycling. Ze werk altijd met materiaal dat voor handen is en vertrekt dus uit een ecologische verantwoorde esthetiek. Haar werken richten zich op het recyclen van bestaande objecten, zoals plastic doppen, waaruit fantastische artistieke resultaten geboren worden. Het werk heeft prachtige en vrolijke kleuren, die ons humeur positief beïnvloeden en ons dagelijks laten glimlachen. Misschien is de 100% recyclebaarheid van het werk wel het mooiste aspect van het werk. In een tijd waarin het minimalisme en de industriële stijl erg populair zijn, is dit werk een welkome variatie op deze basic vormgeving. Voor een bijzonder kleurig interieur is dit werk uitermate geschikt. In het design van vandaag, zien we vaak de weerspiegeling van de toekomstige trends. We zijn erg benieuwd hoe de kleurrijke trends in de wereld van het design zich gaat ontwikkelen. Hoe die ontwikkeling ook gaat verlopen: wij houden je natuurlijk op de hoogte!

Tot zover de natuurlijke werken vol van frisheid en vitaliteit. Veel inspiratie en plezier gewenst!

Zoek je leuke kunst voor je kind? In dit artikel vind je fleurige kinderkunst voor de kinderkamer.

In het artikel over nieuw design vind je leuke interieurtrends voor 2015