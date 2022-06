Douchecabines, tien praktische voorbeelden

het eerste dat ons opvalt in deze uitgestrekte badkamer zijn de enorme ramen aan de achterzijde. Het daglicht dat hierdoor binnenstroomt is jaloersmakend en de plaatsing van enkel gordijnen is een prachtige oplossing. Plakplastic of andere mogelijkheden om de privacy in de badkamer te waarborgen hadden hier enorm misstaan. Behalve de grote ramen valt ons ook het knisperende haardvuur op. Nogmaals, jaloersmakend is voor deze badkamer het beste woord. De inloopdouche die we in deze ruimte zien is een mooie aanvulling naast de moderne badkuip. Waar we hierboven zagen wat het voor een ruimte doet om de vloer door te trekken in de douchecabine, zien we hier het tegenovergestelde. Door de vloer juist niet door te zetten in de douche krijgt de cabine een eigen functie die scherp wordt benadrukt.