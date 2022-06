Eclectische Woonideeën: Het design van Mimar Tülay Besir

Besir heeft in haar ontwerp van deze kamer gekozen voor een strakke moderne uitvoering, met een minimaal gebruik van decoratieve elementen. De bank is prachtig wit en staat geweldig tegen de achtergrond van de antracietkleurig muur. Nij zo'n witte bank is het belangrijk dat je een donkere achtergrond kiest, anders valt hij in visueel opzicht totaal in het niet. Die vrolijke viervoeter luistert naar zijn favoriete muziek en brengt lekker veel kleur in deze kamer. Het is echt fijn om in een vertrek als dit, waarin grijs en wit dominant zijn, een kunstwerk te hebben hangen dat de nodige kleur in je interieur brengt. De vloer zorgt voor de donkere ondergrond waarop de gehele creatie van Besir staat; het mooie hout zorgt voor een goed tegenwicht voor de strakke moderne vormen van de bank.