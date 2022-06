Tien houten spiegels, breng leven in je interieur

De volgende badkamer die we in dit Ideabook over houten spiegels bezoeken is er een waarin we mediterraanse invloeden terugvinden. We zien het bauw van zowel de plinten als de houten spiegel, maar ook de rotan gevlochten krukjes die dienst doen als badkamermeubel. Door ook de styling in mediteraanse sferen te houden wordt deze ruimte helemaal afgemaakt. De houten spiegel die we in deze badkamer zien is een beetje opgeschuurd wat de look iets ruwer maakt. Was deze houten spiegel helemaal puntgaaf geweest dan was het misschien een beetje 'too much' geweest, de ruwere uitstraling die de spiegel nu aan de ruimte geeft, maakt de badkamer juist wat persoonlijker.