Zichtbaar beton voor een rauwe look

Een rauwe look in het interieur is echt iets van deze tijd. Vroeger trof je zoiets nog wel eens aan in een oude fabriek, maar dat was het dan ook wel. Nu heeft de industriële stijl een stevige voet tussen de deur als het gaat om de home decoration en niet zelden zien we zichtbaar beton in huis. Zichtbaar beton is op vele manieren te realiseren en kent vele creatieve toepassingen. Hieronder gaan we je een aantal mooi voorbeelden van zichtbaar beton beton laten zien zodat je voor jezelf kunt beslissen hoe jij het wilt maken. De stijl van het zichtbaar beton is bedoeld voor de echte liefhebbers van de oude fabrieksesthetiek. Zichtbaar beton zorgt zeker voor een eigentijds feel in huis waar de echte fans geen nee tegen zeggen. Op zich is de industriële look van het zichtbare beton eenvoudig te realiseren omdat je werkt met bestaan materialen. Toch is het fijn om hier en daar de nodige inspiratie opdoen, om het meest creatieve eigen idee omtrent zichtbaar beton vorm te kunnen geven. Daarom nemen we je mee langs een aantal voor beelden van zichtbaar beton. Ruw maar sfeervol!