10 originele keukens geëtaleerd

We blijven nog even bij de moderne, eenvoudig ingerichte keukens, al voegen we bij dit voorbeeld een belangrijk element toe: kleur. Alle houten objecten, waaronder de aanrechtkasten, de vitrinekast, de afzuigkap, de muurplank en de tafel, zijn beschilderd in dezelfde elegante donkerblauwe kleur, die bijna tegen het zwarte aanzit. In de rest van de kamer is veel wit gebruik: in de bekleding van de stoelen, op de vloer, in het servies, in de lampen en de kaarsen. Bij de muur is er voor een soort compromis gekozen met een verticaal blauw-wit streepjespatroon. Tot slot voegt het warme roodbruine granieten keukenblad nog een extra contrast toe.