7 bijzondere barbecues met een overkapping

Dit is een romantisch terras; de wit geverfde overkapping in combinatie met de witte tafel en stoelen en een sfeervolle verlichting maken van deze buitenplek een juweeltje. De truc is om alles in dezelfde kleur te stijlen (in dit geval wit) en met een gezellig licht een romantische sfeer te creëren. Je kunt natuurlijk ook kaarsen aanschaffen in plaats van lampen en een tuinfakkel zorgt ook voor een romantische sfeer.

