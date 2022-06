8 items die je snel kunt opruimen

Vaak als we iets aanschaffen is het verpakt in een kartonnen doos of een plasticverpakking. Het kan zinvol zijn om deze te bewaren, bijvoorbeeld om jouw winterschoenen in op te bergen. Maar niet iedere verpakking hoeft bewaard te blijven.

Ruim verpakkingen die niet of nauwelijks gebruikt worden dan ook op, ze nemen vaak onnodig veel plek in beslag en zorgen voor een rommelig gevoel in huis. Schaf daarvoor in de plaats een aantal handige opbergboxen aan (zoals de witte boxen onder het bed op deze foto) en berg hier al jouw losse items in op.