Ja, natuurlijk? Nee, onnatuurlijk! Vloeren van kunststof

De laatste jaren lijken natuurlijke materialen de norm te zijn geworden. Want zelfs in moderne interieurs zien we het liefst een houten vloer. En ook natuursteen doet het goed. Maar we zouden haast vergeten dat mensenhanden ook mooie dingen kunnen maken. Kleuren en motieven of materialen die in de natuur niet voorkomen komen voort uit creatieve breinen en kunnen je huis zoveel leuker maken!

Natuurlijk, met steen of hout zit je altijd goed. Maar kijk eens mee in dit ideabook hoe onnatuurlijke vloeren heel aantrekkelijk kunnen zijn. Vergeet je associaties met vinyl en vloerbedekking, want die zijn achterhaald. De materialen van nu blinken uit in originaliteit, kwaliteit en gebruiksgemak. Wat wel is gebleven is het prijsverschil met natuurlijk materiaal. Toch een leuke bijkomstigheid.