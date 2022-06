Diepgang. Tien goede ideeën voor diepe tuinen

Ook in deze tuin is de lengte wat doorbroken door de tuin te verdelen. Het gaat hier om een wat kleinere tuin bij een eengezinswoning. Want ook daar kun je iets moois van maken. Er is gekozen voor een overkapt terras dicht tegen het huis aan. Die wordt onderscheiden van de rest van de tuin door een staalconstructie met keien waar een haard in is gebouwd. Perfect om die fijne zomeravonden nog net even langer te laten duren. Dieper de tuin in vinden we een picknicktafel. Hier kan samen geluncht worden of de kinderen kunnen er fijn aan spelen. Het prettige van twee zithoeken in een tuin is dat je op elk moment van de dag een plekje in de zon kunt vinden.