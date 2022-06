Geef glans aan je ochtend: hoogglans badkamermeubilair

Onze eerste associatie hier is een flightcase. Zo'n muziekkoffer zou eigenlijk best een leuk idee zijn. Maar het hout is net even te mooi en het chroom net even te glanzend. Nee, dit is gewoon een heel mooie glimmende wastafelkast.

Deze badkamer is eigenlijk vrij huiselijk. Schilderijtjes aan de muur, een kleedje en het gebruik van warme kleuren, maken het een vrij bescheiden, gezellige badkamer. Wellicht dachten de ontwerpers: Daar mag nog wel wat gloss bij, want het wastafelmeubel maakt er in één klap een chique badruimte van!