Helemaal tot rust in een rustieke badkamer.

De badkamer is meer en meer een plek aan het worden waar we ontspanning zoeken. Een warme plek waar we met een hete douche of een schuimbad de waan van de dag van ons afspoelen. Heel anders dan vroeger, toen de badkamer vooral een plek was om je schoon te wassen en dus ook alleen maar praktisch was ingericht.

Nu we de badkamer ook stijlvol inrichten en het doel aan het veranderen is, kiezen we nog wel vaak voor een aantal praktische elementen. Een badkamer is nou eenmaal nat en wordt snel vuil. Gladde oppervlakten en tegeltjes zijn dan ook het devies. In de badkamers die we hier bespreken zijn die praktische zaken ook gewoon terug te vinden, maar op zorgvuldig uitgekiende plekken wordt daar vanaf geweken. Het gebruik van ruw hout en steen kan namelijk heel mooi zijn in de badkamer. Daarbij dragen natuurlijke materialen bij aan een gevoel van warmte.

Helemaal tot rust komen dus, met deze rustieke badkamers.