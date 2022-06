Natuurlijke Sculpturen voor een Modern Interieur

Door de jaren heen hebben we diverse sondes de ruimte ingeschoten; de foto's die zij maakten zijn telkens weergaloos gebleken. Ook zijn we na een spannende wedloop tussen Oost en West op de maan terecht gekomen, waar de pracht en praal van het schijnbaar eenvoudig samengestelde maanoppervlak ons deed verbazen. De filmbeelden, die al in 1969 gemaakt zijn, doen onze fantasie nog steeds op hol slaan. Natuurlijk is er op onze planeet ook genoeg te ontdekken: wat dacht je van de woestijnen die onze aarde rijk is, of de mysterieuze diepten van de oceanen. Overal waar we komen zien we diversiteit, maar we zien ook overeenkomsten. Of we nu op Mars zijn of op de bodem van de zee: natuurlijke patronen en abstracte vormen komen overal tegen. Sommige kunstenaars laten zich inspireren door deze prachtige vormen en patronen, en verwerken deze in hun kunstwerken. In dit artikel zetten we een aantal bijzondere sculpturen voor je op een rijtje die een prachtige toevoeging kunnen zijn op een modern interieur. Kijk met ons mee.