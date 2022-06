Kreakeukens. De meest creatieve keukenideeën

De keuken is bij uitstek de plek om creatief te zijn. We gooien smaken, kleuren en structuren tegen elkaar aan. We verzinnen nieuwe combinaties en we durven te experimenteren. Toch spelen we met de inrichting van onze keuken vaak op safe. We kiezen voor wit of zwart, denken vooral aan praktische zaken en komen al snel uit bij hetzelfde idee als de buurvrouw. Zonde!

Natuurlijk kan een veilige witte keuken prachtig zijn en soms past dat gewoon het beste bij een huis of haar bewoners. Maar vandaag bekijken we een paar keukens die even anders zijn dan anders. Echte kreakeukens met veel kleur, afwijkende indeling of vormgeving en vooral keukens die de zinnen prikkelen. Want in een creatieve keuken wordt je vanzelf creatief in de keuken.