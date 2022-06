Inspirerende stijlen voor het plafond van de badkamer

Het schuinlopende plafond in deze badkamer is heel simpel en praktisch gehouden maar laat de rest van de ruimte ongetwijfeld mooi stralen. Zowel het plafond als de wastafel en de toilet zijn in een witte tint gehouden terwijl de rest van het interieur in verschillende bruine tinten zijn bewerkt. De gehele ruimte in de badkamer heeft een praktische indeling maar is zeker in een moderne stijl ontworpen.

Wat het plafond in deze badkamer tot slot niet te standaard maakt – of er zo uit laat zien – is de plaatsing van het dakraam. Deze simpele toevoeging creëert toch iets meer openheid in de badkamer.