Een Wellnessmoment: Theeservies en het Theeritueel

In Japan doen ze het al sinds de zevende eeuw en het heeft in al die tijd niets aan populariteit ingeboet. We spreken natuurlijk over het theeritueel: sadō, wat de weg van de thee betekent. De originele ceremonie duurt ongeveer vier uur, maar aan het theeritueel zit dan een heerlijke maaltijd vast. Wees niet bang, want het ritueel mag ook korter, zoals je er maar van geniet! Het theeritueel is ook populair in het Westen aan het worden, daardoor zien we ook steeds mooiere theeattributen verschijnen. Vandaag zetten we een aantal van die attributen voor je op een rijtje. Geniet van je thee!