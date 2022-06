Zolder Spanten die een functionele en decoratief effect hebben

Deze zolder is omgetoverd tot een prachtige bibliotheek/studeerkamer met mooie maar vooral functionele houten dakspanten (Attic spanten).

Dit is een mooie grote ruimte dat er geordend uitziet en op een stijlvolle manier is ingericht. De muren zijn simpel gehouden met een witte tint en in het midden van die muur is de ingebouwde kast met boeken geplaatst. Op deze wijze blijft er alsnog wat extra bewegingsruimte over (hoewel de rest van de ruimte best wel groot eruit ziet).

Bij deze prachtige houten dakspanten (Attic spanten) kunnen we zien dat ze de rest van het dak goed bij elkaar houden. Dat is vooral te zien aan de dikte en breedte van de (meeste) balken. Het is ook prachtig om te zien hoe ze mooi inblenden met het houtmateriaal van het dak en daardoor voor een zwoel effect zorgen in deze bibliotheek/studeerkamer.