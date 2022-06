homify 360°: Een Witte Villa in Berlijn

Het woongedeelte op de begane grond is volledig open en biedt een mooi uitzicht op de andere zones in het huis. Zo kun je altijd zien wat er in de rest van het huis gaande is. De grote ramen zorgen voor een woon-, eetkamer, waarin veel licht en helderheid aanwezig is. Dat is gewoon fijn, want lichtheid zorgt voor een goed humeur. De effen kleuren zijn de rode draad in het ontwerp van de villa en maken deze licht. Om een comfortabel en warm gevoel te creëren, werd er een hoogwaardige houten vloer gelegd op de begane grond. Naast een genoeglijk woonklimaat krijgt het interieur zo een gedistingeerde look.