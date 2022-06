Villa met een superstrakke look

De heldere look van deze kamer staat in groot contrast met het donkere exterieur. Vind je ook niet dat deze woonkamer vrij ruim is? We vinden het erg fijn dat er zoveel licht naar binnenstroomt. Links en recht voor ons gunnen de verschillende raampartijen ons een blik op de tuin. Het is wel heel gemakkelijk om lekker naar buiten te stappen voor een frisse neus. Rechts is er iets heel anders aan de hand, daar zien we de apparatuur ingebouwd in de muur. Het valt ons op dat de minimalistische stijl hier hoogtij viert. Dat is niet zo heel erg verwonderlijk, want deze laatste stijl heeft een duidelijke link met de industriële stijl, die ontsproten is aan de interieurs van oude fabrieken waarin men ook niet veel op had met decoraties en tierelantijnen. Laat je inspireren door een expert als je je woning gaat inrichten.