Voor en Na: van rommeltje naar schitterend appartement

In een rommeltje wil toch niemand wonen. Of ben jij wel het type sloddervos dat graag in een puinhoop leeft? Het antwoord zal in heel veel gevallen nee zijn en het is dan ook van belang dat je woning daarin een verlengstuk is van jezelf. Als we kijken naar een leuk appartement in Zuid-Korea, dan zie je dat de oude situatie ook gerust een rommeltje genoemd mag worden. Toch was opruimen niet helemaal voldoende en moesten de interieurontwerpers van Roha er aan te pas komen om er voor te zorgen dat het huis weer helemaal bij de tijd zou komen. Kijk met ons mee naar de oude en vooral naar de nieuwe situatie.