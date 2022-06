Deze woning is gewoon gemaakt voor zon en rust!

In een vakantiehuis is alles een beetje compacter, dat is dan ook juist de charme van het optrekje. Hier zien we een uiterst luxe keuken, dit is de culinaire ruimte waar je kunt genieten van het koken en de gerechten die je hier maakt. Het zwarte keukenblad is de geschikte plek om te genieten van een lekker drankje of een hapje, want het doet ook dienst als bar. We zijn erg onder de indruk van de mooie tegenstelling tussen zwart en wit die hier in de keuken de sfeer sterk bepaalt. Ook de industriële afzuigkap is een eye-catcher.