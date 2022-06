Groots wonen op 33 vierkante meter!

We willen allemaal graag dat onze woning ruim oogt. Dan voelen we ons tenminste niet opgesloten, niet waar? In deze woning was het heel belangrijk dat het palet in orde was, want een donkere kleur zo de kamer klein hebben gemaakt, in optische zin. De wand heeft een lichte grijze kleur en de meubels zijn juist donker, dit contrast ziet er schitterend uit, de wand zorgt voor de ruimtelijkheid in de kamer. Qua inrichting is het allemaal zo efficient mogelijk gedaan, omdat het aantal vierkante meters nu niet bepaald overhield. Slim design is bijvoorbeeld de kast pal naast de bank. Zo bespaar je ruimte aan de linkerkant van de bank, hetgeen weer bewegingsruimte en ruimte voor een lamp oplevert. Samen met een interieurexpert ontwerp je snel de ideale kamer in je kleine woning.