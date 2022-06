Een droomhuis in de bossen

We zien hier de woning van de zijkant, waarbij we tevens kunnen zien hoeveel werk het was om deze woning op te leveren. Nu zien we slechts het geraamte. Wat een gave look! De houten geveldelen, die we zojuist zagen, geven de woning een warme look, hier zien we de solide beton en staal structuur die de hele woning draagt. Omringd door de bomen en bosdieren voelt het gezin zich hier als in het paradijs. Een setting waarin je helemaal tot rust komt. Als je binnenkort je woning laat verbouwen raadpleeg dan eens een expert op dit gebied! Zo kom je tot unieke en smart ideeën die je kunt realiseren.