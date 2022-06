Licht en fleurig- de woning van nu

In deze woning is alles uit de kast getrokken om deze zo eenvoudig mogelijk in te richten. Een subtiele en beperkte inrichting zorgt voor een minimalistisch interieur, dat vervolgens lekker ruim oogt en aanvoelt. De woning is op een efficiënte manier ingericht, juist vanwege het relatief lage aantal vierkante meters. Maar daar merk je niks van hoor, omdat over de inrichting heel goed nagedacht is. Links zien we de eettafel, rechts de kast die we zojuist al zagen (het woongedeelte bevindt zich dus naast de eettafel), en recht voor ons zien we de keuken. Die keuken gaan we nu even onder de loep nemen.