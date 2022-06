New York, New York! – Prachtige Decoraties voor Je Interieur

Hier zien we de mannen nogmaals zitten, maar nu zien we aan de rechterkant ook het Empire State Building, die lange tijd het hoogste gebouw van de wereld was, maar nu nog steeds een enorme presence heeft, zowel in de straten van de stad als in de sky line. De donkere texturen maken dit reliëf erg geschikt voor een industrieel interieur. Het werk heeft een roestig soort patina wat het heel aantrekkelijk maakt. De sneeën in het metaal geven het daarnaast een ruig en levendig uiterlijk, alsof het werk gemaakt is van metaal dat van de bouwplaats gerold is. Deze werken bewijzen dat het iconische van de fotografie heel mooi te vertalen is naar de 3d-wereld van het reliëf.

Tot zover de prachtige werken over New York. Hopelijk ben je geïnspireerd geraakt door deze mooie werken. Veel plezier met het inrichten van jouw moderne interieur.

