Totemkunst: De Tuintrend voor 2015

De totem bakert sinds mensenheugenis het gebied van een een stam af. We vinden ze onder andere in Amerika, waar ze een belangrijke rol vervullen in het religieuze leven van de indianen. De totem is door de jaren heen ook naar Europa gekomen via verhalen, historische geschriften en nu ook via de beeldende kunst, die speciaal voor de luxere tuininrichting gemaakt is. We hebben een aantal bijzondere houten sculpturen gevonden voor de tuintrend van 2015 die geïnspireerd zijn op de totemcultuur en hebben ze even voor je op een rijtje gezet. Met deze prachtige sculpturen creëer je zo een exotische en mysterieuze tuin. Kijk met ons mee.