7 badkamers met bijzondere tegels

De combinatie van twee verschillende tegels kan voor een luxueuze sfeer in jouw badkamer zorgen. De ontwerpers van deze badkamer hebben gekozen voor zandtegels aan de muur en strakke, witte tegels op de vloer. Voor de finishing touch is er gekozen voor een donker plafond, dit geeft je het gevoel dat je je in een spa waant.

Verder zie je dat er nog iets bijzonders is in deze badkamer; er is namelijk een glazen muur. De glazenmuur past perfect bij de sfeer van de tegels; rustgevend.