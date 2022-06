homify 360°: Bioklimatologisch Weekendhuis in Catalonië

Huisjes op het platteland van Spanje zijn erg populair. Wie wil er nu niet op vrijdagavond de tassen pakken en afreizen naar een privé vakantiehuisje om daar een lang weekeinde uit te rusten van het drukke leven in het noorden. Het Montseny National Park is een uitstekende plek om de stad te ontvluchten en te genieten van de rust en de natuur. Dit prachtige natuurreservaat is gelegen ten noordoosten van Barcelona, in de bergen van Catalonië, en is met zijn veelzijdige flora en fauna een zeer populaire bestemming. Het is natuurlijk de perfecte plek om een ecohuis te bouwen, waar je in volledige privacy met familie en vrienden van het leven kunt genieten. Laten we dit prachtige bioklimatologisch weekendhuis eens van dichterbij gaan bekijken.