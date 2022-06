De 7 mooiste ideeën voor het inrichten van je dakterras

Waar kun je het beste buiten zitten als de schemering langzaam begint in te vallen. Op je terras achterin de tuin, op het bankje voor je huis of op het dak? Het is misschien niet de eerste plek waar je aan denkt, maar daar heb je vaak wel een mooi uitzicht over de stad of een nabij gelegen park. Bestaat je dakterras alleen uit beton? Met een beetje creativiteit en inzet kun je van je dakterras een sfeervolle plek maken om samen met vrienden te eten, een boek te lezen of bij te komen in de whirlpool.

In dit Ideabook laten we je 7 prachtige voorbeelden zien. Wij zien ons wel kokkerellen in de buitenkeuken op grote hoogte. Maar ook van de groene daktuin zijn we helemaal weg!