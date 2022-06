Delightful and Pure – Luxe-Spa in het Hart van Hamburg

Een van de hoogtepunten van de spa is de Vichy douche, dit is de enige in zijn soort in heel Hamburg! De douche is bijzonder, vanwege zijn horizontale douchekoppen die je heerlijk verzorgen als je in deze douche ligt. Het water varieert in warmte waardoor de bloedsomloop wordt bevorderd. Dit is pas een verfrissende douche-ervaring!