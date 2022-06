10 keukens die verbonden zijn met een buitenruimte

Het eerste wat opvalt aan deze keuken is dat het een kleine keuken is. Toch is er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte waardoor de keuken niet te klein oogt; aan de muren zijn praktische keukenkasten gehangen (opbergruimte genoeg) en de deur naar de tuin kan worden opengezet waardoor je het gevoel hebt dat de keuken in de tuin overgaat. In deze keuken kun je zelfs eten aan een kleine eettafel!

