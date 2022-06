10 kleine maar perfecte huisjes

Mooi bij dit huis is de combinatie van materialen als beton en hout. De buitenzijde van het huis is bekleed met een unieke laag van gepolijst dennenhout dat past prachtig past in de bergachtige omgeving.

Staat je huis in zo’n prachtig landschap dan is een tuin eigenlijk niet noodzakelijk. De voortuin is dan ook sober en bestaat uit kleine tegels omzoomd met gras. Voordeel van deze manier van bestraten is dat het regenwater makkelijk de grond in kan lopen.