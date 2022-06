Voor en Na: gammele zolder wordt luxe bovenverdieping

De gammele zolder is echt een volwaardige en luxe bovenverdieping geworden. De strakke muren combineren fantastische met de rustieke houten balken. Er zijn diverse dakramen geplaatst voor het nodige daglicht. Er ligt een mooie houten vloer die doorloopt in de deurtjes van de bergruimte. En daar is er genoeg van. De schuine hoek van het dak is hier optimaal voor gebruikt. We zien in de verte een heerlijke zithoek en er is verder nog genoeg ruimte voor divers vermaak. Je kunt hierboven nu alle kanten op.

