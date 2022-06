Een woning zoals je hem nog nooit gezien hebt

De titel van dit Ideabook klinkt misschien erg veelbelovend, maar er is geen woord aan gelogen. Zelfs de doorgewinterde redacteuren van homify stonden versteld van deze woning. En waar ligt dat dan aan? Laat in dat geval vooral de beelden spreken en verbaas je zelf ook over dit zeer interessante huis. Als je het huis in het echt wilt bekijken ben je overigens wel eventjes onderweg, het is namelijk in Japan gebouwd. Maar stel dat dit een vakantiewoning zou zijn, dan weten we wel zeker dat die permanent geboekt zou zijn! Kijk lekker mee naar dit project van de architecten van Murase Mitsuru Atelier.