30 tips voor de inrichting van je kleine woonkamer

De woonkamer is de plek waar je de meeste tijd doorbrengt en ook waar je van alles en nog wat wilt doen. Werken, eten, televisie kijken, uitrusten, studeren. Het is niet zo gek dat het inrichten van deze ruimte met zo veel functies heel lastig kan zijn. Het wordt nog lastiger als de ruimte zeer klein is. Welk meubilair moet je kiezen, en hoe zorg je voor een mooie balans tussen de hoeveelheid spullen en de ruimte die je wilt ervaren? In dit Ideabook laten we je 30 voorbeelden zien waar de bewoners op een handige en praktische manier zijn omgegaan met de beperkte ruimte die ze in de woonkamer hebben.