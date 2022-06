Voor en Na: een grondige herwaardering van een appartement

De waarde van een appartement inschatten, is niet altijd eenvoudig. Het is namelijk heel goed mogelijk dat een verouderd interieur vermomd dat een appartement eigenlijk heel erg mooi is. Vandaag hebben we zo’n typisch geval voor je. Het is eventjes reizen, maar dankzij de kracht van de digitale snelweg is dat geen enkel probleem. Dit appartement vind je namelijk in Zuid-Korea. De interieurontwerpers van Designseven zijn aan de slag geweest met een grondige herwaardering van het interieur. De verschillen zijn prachtig om te zien en we laten je dit pareltje dan ook maar wat graag zien.