Moderne Wintertuin Inspiratie: Aanleggen en Vormgeven

Bij de aanleg van een wintertuin met serre zijn er ook veel keuzemogelijkheden wat betreft de vloer. Je kunt kiezen tussen de immens populaire natuurstenen tegels, maar natuurlijk ook voor een warme en gezellige houten vloer. Deze materialen zijn eenvoudig te reinigen, duurzaam en vooral de tegels zijn zeer waterbestendig.

Voor de inrichting kun je gebruik maken van elk soort meubilair, want in feit heb je een extra kamer gecreëerd waar je gewoon jouw favoriete meubels in kunt zetten. Maar als je besluit om nieuwe meubels voor dit nieuwe vertrek aan te schaffen, dan kun je heel mooi Scandinavische meubels in je serre plaatsten. Het minimalistische design van deze stijl past erg leuk bij het concept van een wintertuin/serre, omdat ze een elegante en lichte sfeer in je interieur brengen. Ook rustiek of landelijk meubilair en accessoires doen het goed in deze ruimte. Het belangrijkste is dat je creatief bent en je gevoel volgt, dan komt het altijd goed!

Tot zover de ideeën voor de wintertuin. Veel succes met het creëren van je droomtuin!

Voor decoratie ideeën om de wintertuin gezellig te maken in de koude maanden kun je verder lezen over heerlijke stoffen of haal een beetje Oud Engelse stijl in je serre.