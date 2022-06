Ongewoon Mooi Design: Garderobe Trends voor 2015

In de gang kijk je vaak nog even snel in de spiegel of je haar of make-up nog wel op de juiste plaats zit, want je wilt graag goed voor de dag komen. Naast een spiegel zou je er ook een kleine commode of kast neer kunnen zetten, deze verwelkomt je gasten op een stijlvolle manier, en voor jou is het handig, omdat jij je sleutels, lipstick en handschoenen er op kwijt kunt. Om helemaal een leuk decoratief effect te krijgen kun je er ook nog verse bloemen of favoriete foto’s op zetten. Dat is pas echt een leuke binnenkomer!

Tot zover de voorbeelden van bijzonder kasten. Hopelijk heb je ideeën opgedaan en ben je geïnspireerd. Veel succes met het uitzoeken van een kast!

