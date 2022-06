Basic Design voor je Keuken: De Zuiverheid van Wit

Behalve het gebruik van kleuren in een keuken, is ook een aantrekkelijke vormgeving belangrijk. Op deze foto zien we een uniek concept dat ontworpen is door Martin Riker van studio Archi Cult. Het keukenblok is gemaakt van geborsteld roestvrij staal en witte glasplaten. Het matte oppervlak staat prachtig in deze keuken. Glazen elementen worden steeds populairder en worden vaak gebruikt om accenten in de keuken te geven. In de meeste gevallen is het glas doorschijnend. Het glas kan in elke gewenste kleur geschilderd worden en heeft een uniform effect in je keuken. Daarnaast is het materiaal ook erg sterk en krasbestendig. Kortom, het is de perfecte metgezel voor het dagelijkse keukenleven en het biedt je veel culinaire en creatieve vrijheid.

Tot zover de zuiverheid van het wit in je keuken. Hopelijk ben je geïnspireerd. Veel plezier met het inrichten van je droomkeuken!

