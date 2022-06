Badkamer Accessoires: De Trends voor 2015

Een weegschaal is voor velen van ons een noodzakelijke compagnon in de badkamer, zo houden we in de gaten of we op ons juiste gewicht zijn en kunnen we actie ondernemen als dat nodig is. Naast de functionele rol heeft deze weegschaal ook een decoratieve rol, want hij ziet er natuurlijk er leuk en mooi uit. Hij is gemaakt van bamboe, dit materiaal maakt hem goed bestendig tegen water, wat natuurlijk geen overbodige luxe is in de badkamer. Het materiaal geeft hem tevens een natuurlijke en warme uitstraling, die de sfeer in je badkamer op een positieve manier beïnvloed.