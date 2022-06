5 moderne en minimalistische keukens

In alles is de keuken op de foto hierboven een moderne keuken. Het is een georganiseerde en nette keuken waarin je steeds met veel plezier kunt koken. In een keuken als deze wordt waarschijnlijk veel tijd doorgebracht. Dat kun je zien aan de eettafel die er aan is gekoppeld. Dit is een heel leuk alternatief voor een losse eettafel in huis. De kleur van de tabel steekt mooi af bij de rest van de keuken en loopt door in het kookeiland.

