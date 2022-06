Ervoor & Erna: Make-Over van een Interieur

Mensen beslissen in een seconde of ze iets willen of niet. Dat is algemeen bekend. Bij het komen van een huis is het niet anders, daarbij is ook de eerste indruk doorslaggevend. Het is dus zeer belangrijk als je een huis wil verkopen, dat het interieur er mooi en verzorgd uit ziet, want een lelijk interieur schrikt mensen af. Volgens de statistieken staat een huis 50% minder lang in de verkoop als het er van binnen spik en span uitziet. Onze deskundige Margarita Naurath heeft een huis onder handen genomen en het helemaal gereed gemaakt voor een snelle verkoop. In dit artikel gaan we je laten zien hoe ze dat gedaan heeft. Kijk met ons mee.