Voor en Na: gedateerd appartement wordt prachtige studentenwoning

In de nieuwe situatie zien we dat de vloer in ieder geval is blijven liggen. Een goed begin voor de nieuwe inrichting! En verder is gekozen voor een hele frisse en vooral ook praktische inrichting. Hier kunnen twee studenten worden ondergebracht en ze kunnen ook nog tegelijkertijd studeren. Of een student met iets meer geld huurt de kamer in z’n eentje en heeft dan heerlijk veel ruimte tot zijn of haar beschikking. Een erg aangename bijkomstigheid is trouwens ook het aangrenzende balkon. Heerlijk als je even een luchtje wilt scheppen.