Geheimzinnig Design: She was Here

Hier zie je de tafel in kleur en mooi verlicht, de achtergrond is industrieel en rauw, maar dan moeten we er maar even een leuk interieur bij bedenken. Het is een bijzonder design, dat ook een beetje griezelig is, omdat de tafel schijnbaar levende pootjes heeft. Het is daardoor net alsof hij behekst is. Het is een meubelstuk voor mensen met humor.