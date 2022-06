Primitieve Kunst voor Thuis: Het Werk van Regnault-Tedesco

Op stenen vindt men soms oeroude afbeeldingen die we niet kunnen verklaren. Sommige wetenschappers, van het experimentele soort, zien in deze inspripties het bewijst, dat buitenaardse wezens onze planeet in de oudheid bezocht hebben. Een leuke theorie die misschien meer science fiction, dan science fact is: but you never know! Deze verhalen dienden waarschijnlijk wel als inspiratie voor dit mooie werk, want het heeft iets mysterieus. De ringen vormen een bewegelijk patroon en schieten als kometen langs de zwarte lijnen die een figuur uitbeelden. Het heeft ook wel iets van een abstract werk, dus een geheel andere interpretatie is natuurlijk ook mogelijk. Door zijn roestige kleur past het werk mooi in een rustiek interieur, waarin minimalistische of industriële elementen te vinden zijn.